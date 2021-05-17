Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна увійде в режим paperless 24 серпня 2021 року.

Про це глава держави сказав на форумі “Україна 30. Цифровізація”.

“24 серпня 2021 року Україна увійде в режим paperless, як ми і обіцяли. Ніяких паперів для державних органів, ніхто не зможе вимагати від громадянина України папірці або будь-які довідки для надання державних послуг”, – розповів глава держави.

Раніше у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №5495 про особливості надання електронних публічних послуг, бо так званий paperless. Документ має на меті врегулювати питання, що пов’язані з наданням та отриманням послуг без втручання чиновників.

Планується і комплексна електронна публічна послуга – громадянин зможе отримати кілька послуг за однією заявою.

За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, після ухвалення законопроєкту жодна державна інституція не зможе вимагати від українців “нескінченних” папірців або довідок. Однак якщо людині зручно використовувати паперові документи для отримання послуг, то вона матиме на це право.