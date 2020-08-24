Об этом он заявил в своей речи ко Дню Независимости.

Зеленский отметил, что военная техника должна быть в зоне ведения боевых действий, а не в центре Киева.

“Сегодня всем ветеранам, добровольцам и волонтерам украинцы смогут искренне поблагодарить и поклониться во время их шествия по Крещатику. А наша военная техника сегодня на Востоке. И я уверен, что именно так и должно быть. Потому что танки, бронетранспортеры, самолеты – это не аттракцион для киевлян и гостей столицы в стране, которая защищает свой суверенитет с оружием в руках. Техника должна быть не в мирном Киеве, а на передовой. Там, где она сейчас нужна. И только так и должно быть, если мы уважаем свою армию”, – заявил он.

Президент также рассказал, когда сочтет уместным проведение масштабного военного парада.

“Парад у нас обязательно будет в будущем – парад украинской победы, когда мы вернем всех наших людей и все наши территории, когда на нашей земле будет прочный мир. Мы сделаем большой парад всех наших войск и техники. Парад, после которого больше ни у кого даже не возникнет мысли нарушить мир в Украине, посягнуть на ее свободу и независимость”, – отметил Зеленский.