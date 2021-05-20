Президент України Володимир Зеленський розповів, коли, на його думку, в нашій країні завершиться "епоха бідності".

Про це він поінформував сьогодні на пресконференції з нагоди двох років своєї каденції.

У глави держави запитали, “кінець якої епохи вже настав і яка епоха почалася”.

У відповідь Зеленський повідомив, що в Україні вже завершується “епоха Медведчука”.

“Не пам’ятаю, чи була там на бігбордах “епоха Медведчука”. Я думаю, що це частина програми суспільства, а навіть не програми президента України. Я вважаю, що ця епоха закінчується”, – запевнив глава держави.

Зеленський також пообіцяв завершити “епоху корупції”.

“Епоха корупції. Я вважаю, що ми зробили багато кроків вперед. Санкційна потужна політика. Так, я знайшов інший шлях: через Раду національної безпеки та оборони. Але останнім часом, скажу вам, що почали працювати дуже потужно і прокурори, і СБУ, і поліція… Щодо корупції, то ми чистимо. Вертикалі, вибудувані великим бізнесом, – в кожній інституції України, в кожній інституції нашої держави, в кожному міністерстві, в парламенті. Великий вплив цих людей. Я вважаю, що ми почали завершення цієї епохи, і я точно її закінчу”, – заявив президент.

Водночас завершити “епоху бідності”, за словами Зеленського, складно, оскільки “не все залежить від нього”.

“Епоха бідності – це найскладніше. Тому що те, що я сказав до цього, це залежатиме від моєї волі, а далі це підтримка правоохоронців… Що стосується бідності, то це не просто, не все залежить від мене. Скажу чесно: тисну на уряд, щоб збільшували і “мінімалку”, і пенсії… Економіка розвивається не дуже добре, достатньо повільно, через COVID-19. Але, якщо порівнювати з європейськими країнами, ми в нормальному стані”, – наголосив він.

На думку Зеленського, епоха бідності завершиться тільки тоді, коли всі в Україні будуть сплачувати податки, і коли держава буде максимально діджиталізована.

“Епоха бідності завершиться тільки тоді, коли всі будуть сплачувати податки, коли буде дерегуляція, коли держава буде максимально диджіталізована. Все це буде”, – зазначив Зеленський.

Як відомо, гасло “Кінець епохи бідності” було однією із передвиборчих обіцянок нинішнього президента.