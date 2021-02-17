Документ опубликован на сайте Главы государства.
Указом дополняется соответствующий перечень такими должностями, как глава Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, его первый заместитель и заместители.
Этой службой занимается Министерство инфраструктуры. Главой ведомства с 8 июля 2020 является подполковник Юрий Щиголь.
Кроме этого с президентом согласуется назначения широкого круга чиновников Минобороны (в частности, заместители министра), Национальной гвардии, Госпогранслужбы, Службы безопасности, Служба внешней разведки Украины.
Указ вступил в силу в день публикации — 17 февраля.
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Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается возобновить конкурсы на занятие должностей государственной службы.