Президент Украины Владимир Зеленский своим указом расширил перечень должностей руководителей военных формирований, правоохранительных органов, кандидатуры для назначения на которые согласовываются с президентом.

Документ опубликован на сайте Главы государства.

Указом дополняется соответствующий перечень такими должностями, как глава Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, его первый заместитель и заместители.

Этой службой занимается Министерство инфраструктуры. Главой ведомства с 8 июля 2020 является подполковник Юрий Щиголь.

Кроме этого с президентом согласуется назначения широкого круга чиновников Минобороны (в частности, заместители министра), Национальной гвардии, Госпогранслужбы, Службы безопасности, Служба внешней разведки Украины.

Указ вступил в силу в день публикации — 17 февраля.