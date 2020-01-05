Об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

“Президент Владимир Зеленский находится в Омане, куда он отбыл вместе с семьей рейсовым самолетом за собственные средства. Там в ближайшие дни у главы государства запланированы встречи на высшем уровне. В Омане Владимир Зеленский обсудит торгово-экономическое сотрудничество двух стран, укрепление дипломатических отношений и привлечение инвестиций в Украину”, – говорится в сообщении.

Ранее издание “Страна.ua” опубликовало фотографии, на которых запечатлен Владимир Зеленский на территории 5-звездочного отеля Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel.

Стоит отметить, что фото сделаны 5 января.

Отмечается, что этот отель – один из самых роскошных в Омане. Стоимость одной ночи доходит до 4000 евро (если жить в президентском люксе).

Ранее СМИ писали, что Владимир Зеленский с семьей отбыл на отдых в президентскую резиденцию “Синегора” в Гуте – село в Ивано-Франковской области.