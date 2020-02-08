Президент Украины Владимир Зеленский вместе и его жена Елена подарили Папе Римскому Франциску праздничный рождественский посуду для углу от украинского бренда.

Об этом сообщает издание Vogue.ua.

Набор посуды изготовил бренд Gunia Project. В качестве декора для него были использованы ангелы и ягнята, которые встречаются в бытовых и сакральных вещах из разных областей Украины.

Для встречи с понтификом первая леди Украины выбрала строгий образ в черных тонах, в котором сочетаются вещи украинских, а также итальянских брендов: топ SIX., обруч Ruslan Baginskiy и юбку Dolce & Gabbana. Завершали ансамбль в черном цвете туфли Jimmy Choo.

Стоит отметить, что во время официального визита в Ватикан Владимир Зеленский вместе с супругой также посетили местные музеи, Сикстинскую капеллу и собор Святого Петра.