Об этом сообщает издание Vogue.ua.
Набор посуды изготовил бренд Gunia Project. В качестве декора для него были использованы ангелы и ягнята, которые встречаются в бытовых и сакральных вещах из разных областей Украины.
Для встречи с понтификом первая леди Украины выбрала строгий образ в черных тонах, в котором сочетаются вещи украинских, а также итальянских брендов: топ SIX., обруч Ruslan Baginskiy и юбку Dolce & Gabbana. Завершали ансамбль в черном цвете туфли Jimmy Choo.
Стоит отметить, что во время официального визита в Ватикан Владимир Зеленский вместе с супругой также посетили местные музеи, Сикстинскую капеллу и собор Святого Петра.
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In Craft we trust Gunia Project Ceramics in style of traditional Christmas pottery presented today to Pope Francis Різдвяний празниковий посуд під кутю з кераміки Gunia Project тепер в колекції Папи Римського Франциска В якості декору використовуються янголи та ягнята, які зустрічаються в побутових та сакральних речах з різних областей України. Херувіми та орнаменти – це рушники Сумської області кінця ХІХ сторіччя, ягнята – буковинська ікона на склі початку ХХ.
- Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время встречи с Папой Римским Франциском просил его молиться о мире. Он также просил понтифика о помощи в освобождении украинцев, которые находятся в плену на Донбассе, в Крыму и России.