Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что ситуация с импичментом лидера США Дональда Трампа не повлияла на отношения между Киевом и Вашингтоном.

Такое заявление он сделал на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Майком Помпео.

Вначале Зеленский заявил, что ждал этот вопрос, поскольку всегда, когда речь идет о США, “возникает вопрос об импичменте президента Трампа”.

По его словам, между Украиной и США сохраняются хорошие отношения. При этом Зеленский подчеркнул, что любая поддержка между странами должна “быть выгодной”.

“Мне, честно говоря, кажется, что наоборот: у нас очень хорошие отношения, между нашими странами. Вопрос не только в словах, что США действительно нас поддерживают и защищают Украину – это правда. И действительно поддерживают нашу территориальную целостность”, – отметил президент Украины.

“Любая поддержка должна быть, как и дружба между странами, выгодной. Сегодня мы говорим о многих контрактах в различных сферах, которые мы хотим заключить. Мне кажется, что в наших отношениях новый этап, мы много встречаемся. Я не уверен, что на эти теплые и важные отношения как-то повлияла ситуация с импичментом президента США. Я неоднократно говорил, что это наш стратегический партнер. Мы делаем все, чтобы улучшить наши отношения, чтобы увеличились выгодные для двух стран инвестиции в Украину”, – добавил Зеленский.