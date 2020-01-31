Такое заявление он сделал на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Майком Помпео.
Вначале Зеленский заявил, что ждал этот вопрос, поскольку всегда, когда речь идет о США, “возникает вопрос об импичменте президента Трампа”.
По его словам, между Украиной и США сохраняются хорошие отношения. При этом Зеленский подчеркнул, что любая поддержка между странами должна “быть выгодной”.
“Мне, честно говоря, кажется, что наоборот: у нас очень хорошие отношения, между нашими странами. Вопрос не только в словах, что США действительно нас поддерживают и защищают Украину – это правда. И действительно поддерживают нашу территориальную целостность”, – отметил президент Украины.
“Любая поддержка должна быть, как и дружба между странами, выгодной. Сегодня мы говорим о многих контрактах в различных сферах, которые мы хотим заключить. Мне кажется, что в наших отношениях новый этап, мы много встречаемся. Я не уверен, что на эти теплые и важные отношения как-то повлияла ситуация с импичментом президента США. Я неоднократно говорил, что это наш стратегический партнер. Мы делаем все, чтобы улучшить наши отношения, чтобы увеличились выгодные для двух стран инвестиции в Украину”, – добавил Зеленский.
- 21 января в Сенате США стартовали слушания по делу об импичменте президента Дональда Трампа. Ему предъявлены две статьи обвинений. В частности, Трампа обвиняют в том, что он обратился за помощью к правительству Украины, чтобы переизбраться на пост в ноябре 2020 года. Предполагается, что он “заморозил” миллионы долларов военной помощи Украине. По словам свидетелей, Трамп хотел, чтобы Украина публично объявила о расследовании по Джо Байдена, чтобы убрать своего конкурента на выборах.
- Поводом для запуска процедуры импичмента стал телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Зеленского от 25 июля 2019 года. 25 сентября была опубликована полная стенограма разговора.
- Временный поверенный США в Украине Уильям Тейлор рассказал членам Палаты представителей Конгресса США, что американский лидер Дональд Трамп действительно оказывал давление на Киев, требуя расследования деятельности Джо Байдена и его сына Хантера.