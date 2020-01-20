Об этом он заявил в интервью израильскому изданию The Time Of Israel.

По мнению Зеленского, для названий улиц в Украине нужно искать героев, имена которых не вызывают споров.

“Вопрос в том, как люди с разной историей, с разным отношением, могут совместно жить. Это очень сложный и чувствительный вопрос. Есть герои, которых уважают на западе и в центре Украины, есть и другие украинцы, которые имеют своих героев и имеют другую мнение”, – сказал он.

В то же время Президент призвал украинцев “построить общую историю”.

“Давайте найдем тех людей, чьи имена не вызывают споров в настоящем и будущем. Назовем улицы именами людей, которые не провоцируют конфликт. Сейчас у нас есть свои современные герои – люди, которые сделали историю, ученые, люди, которые осваивали космос, великие спортсмены, многие писатели… люди, которых уважают во всех уголках Украины. Давайте держать политику подальше от этого вопроса”, – заявил он.