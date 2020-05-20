Президент Украины Владимир Зеленский считает, что за год своего правления в стране стал "приговором" для пятого президента Петра Порошенко.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

У Зеленского спросили, считает ли он, что за год президентства стал “приговором для Порошенко”.

“Что касается приговора Порошенко – я уверен в этом. Думаю, все еще впереди… Думаю, они так руководили государством, что их ждет очень много разных приключений и приговоров”, – заявил Президент страны.

Затем он сказал, что не хочет об этом говорить, так как это не его компетенция.

Также он прокомментировал публикацию аудиозаписи разговора пятого президента Петра Порошенко с экс-вице-президентом США Джо Байденом.

“Реагировать должны прокуратура, правоохранительные органы. Я знаю, что Генпрокурор еще вчера зарегистрировала уголовное производство через депутата Деркача… Будут расследовать… Я знаю, что это могут квалифицировать как госизмену”, – сказал Зеленский.

В партии Петра Порошенко “Европейская Солидарность” говорят, что “пленки Деркача” не имеют ничего общего с реальностью.

В “ЕС” называют их российской провокацией. А их цель – подорвать двухпартийную поддержку Украины со стороны Соединенных Штатов.