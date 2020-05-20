Об этом сообщает корреспондент #Букв.
У Зеленского спросили, считает ли он, что за год президентства стал “приговором для Порошенко”.
“Что касается приговора Порошенко – я уверен в этом. Думаю, все еще впереди… Думаю, они так руководили государством, что их ждет очень много разных приключений и приговоров”, – заявил Президент страны.
Затем он сказал, что не хочет об этом говорить, так как это не его компетенция.
Также он прокомментировал публикацию аудиозаписи разговора пятого президента Петра Порошенко с экс-вице-президентом США Джо Байденом.
“Реагировать должны прокуратура, правоохранительные органы. Я знаю, что Генпрокурор еще вчера зарегистрировала уголовное производство через депутата Деркача… Будут расследовать… Я знаю, что это могут квалифицировать как госизмену”, – сказал Зеленский.
В партии Петра Порошенко “Европейская Солидарность” говорят, что “пленки Деркача” не имеют ничего общего с реальностью.
В “ЕС” называют их российской провокацией. А их цель – подорвать двухпартийную поддержку Украины со стороны Соединенных Штатов.
- 19 мая народный депутат Андрей Деркач обнародовал аудиозаписи, которые, по его словам, могут свидетельствовать о влиянии экс-вице-президента США Джозефа Байдена на пятого Президента Украины Петра Порошенко.