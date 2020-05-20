Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он и Премьер-министр Денис Шмыгаль – "мастера спорта по борьбе с коронавирусом".

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Президент отметил, что украинское правительство справилось с эпидемией коронавируса.

“Мы боремся с COVID-19. И, если честно, мы, как минимум, мастера спорта по борьбе с коронавирусом. Я в этом уверен”, – заявил глава государства.

Чтобы не быть голословными, Зеленский заявил, что в этом году, во время эпидемии коронавируса (март – апрель), в стране умерло на тысячу людей меньше, чем за аналогичный период времени в прошлом году.

“Это потому, что делали все вовремя, не ждали”, – считает он.