Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Президент отметил, что украинское правительство справилось с эпидемией коронавируса.
“Мы боремся с COVID-19. И, если честно, мы, как минимум, мастера спорта по борьбе с коронавирусом. Я в этом уверен”, – заявил глава государства.
Чтобы не быть голословными, Зеленский заявил, что в этом году, во время эпидемии коронавируса (март – апрель), в стране умерло на тысячу людей меньше, чем за аналогичный период времени в прошлом году.
“Это потому, что делали все вовремя, не ждали”, – считает он.
- В Украине по состоянию на утро 20 мая зафиксировано 19 тысяч 230 случаев коронавирусной болезни COVID-19. За сутки подтверждено 354 новых случаев.