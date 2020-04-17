Об этом шла речь в эфире ток-шоу “Свобода слова” на телеканале “Украина”.
По словам Главы государства, в связи с пандемией коронавируса весь мир живет в “формате выживания”. Поэтому задачей правительства Украины сейчас, считает президент, является не комфорт граждан, а обеспечение их выживания. В первую очередь это касается пенсионеров.
“Прежде всего мы выбрали самое уязвимое группу людей — пенсионеры. Что мы можем для них сделать? Им надо выжить. Наша задача — не комфорт сейчас, скажу откровенно. не комфорт, выжить. Хлеб, масло, молоко, крупы есть — выживем. Пройдем коронавирус, месяц, полтора пройдет — вырулим”, — сказал он.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него нет принтера, чтобы “напечатать” средства для помощи бизнесу и населению во время пандемии.
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