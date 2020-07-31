Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в закон "О государственной поддержке и особенностях функционирования детских центров "Артек" и "Молодая гвардия" касательно дополнительной государственной поддержки на период осуществления мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения COVID-19".

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Документом предусматривается, что государство выкупает 90 % путевок “Артека” и “Молодой гвардии”, остальные реализуют детские центры без привлечения третьих лиц.

Кроме того, государство осуществляет покрытие расходов указанных детских лагерей на содержание объектов, оплату труда персонала, налогов и других обязательных платежей, коммунальных услуг, услуг связи, дератизации, дезинфекции, вывоз твердых бытовых отходов, приобретение горюче-смазочных материалов во время карантина.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, в связи с отменой в детских центрах “Артек” и “Молодая гвардия” с 13 марта по настоящее время трех тематических смен, в течение которых было запланировано оздоровление 5098 детей, государство в соответствии с действующим договорам не осуществила закупку необходимого количества путевок на общую сумму 57 866 791 грн.

Отмечается, что принятие такого закона позволит сохранить и не допустить банкротства детских центров “Артек” и “Молодая гвардия”, а также защитить трудовые права более 1080 работников этих учреждений.