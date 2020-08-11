Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады.

В карточке законопроекта № 2285-д “О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр” указано, что документ был 11 августа возвращен с подписью главы государства.

Нардепы приняли законопроект во втором чтении и в целом 14 июля. Перед этим они неделю рассматривали сотни правок к нему.

Что предусматривает документ

Законопроектом вводится перечень видов деятельности в сфере азартных игр, которые будут разрешены в Украине, а именно:

• организация и проведение азартных игр в игорных заведениях казино;

• организация и проведение азартных игр в казино в сети Интернет;

• организация и проведение букмекерской деятельности в букмекерских пунктах и в сети Интернет;

• организация и проведение игр в залах игровых автоматов;

• организация и проведение азартных игр в покер в сети Интернет.

Лотереи, спортивный покер, бильярд и боулинг к азартным играм не относятся.

Вводится система лицензирования деятельности в сфере азартных игр с дифференцированным размером платы за лицензии в зависимости от вида деятельности, расположения игорного заведения и тому подобное.

Казино можно будет размещать в:

• отелях категории “пять звезд” с номерным фондом не менее 100 номеров (для Киева — не менее 150 номеров);

• загородных комплексах отдыха из двух или более зданий общей площадью не менее 10 тыс. кв. метров с обязательным оснащением отелем категории “пять звезд”;

• специальных территориальных игорных зонах, созданных по решению Кабмина.

Такие спецзоны будет создавать Правительство за пределами населенных пунктов или внутри их, но за пределами жилых районов или же в районах, которые нуждаются в “дополнительном стимулировании социально-экономического развития”. В Украине пока планируют создать не более пяти таких спецзон.

Букмекерские пункты будут размещаться в гостиницах 3−5 звезд с номерным фондом не менее 25 номеров (для Киева — не менее 50 номеров), а также на ипподромах. Общая площадь помещения букмекерского пункта должна составлять не менее 50 кв. метров.

Организаторам букмекерской деятельности запрещено: принимать ставки на события и игры, имеющие признаки лотереи; на виртуальные события и игры; на события, результат которых определяется с помощью генератора случайных чисел; на события, имеющие признаки посягательства на государственный суверенитет и территориальную целостность Украины, морально-этические нормы общества, конституционные права граждан.

Игровые автоматы можно размещать в гостиницах категорий 3−5 звезд с номерным фондом не менее 25 номеров (для Киева — не менее 50 номеров). Площадь помещения зала игровых автоматов должна составлять не менее 300 квадратных метров. Их можно открывать в населенных пунктах с населением не менее 10 тысяч человек. В одном зале игровых автоматов должно быть не менее 50 таких автоматов. Одна лицензия позволяет разместить 250 игровых автоматов.

Организатором азартных игр может быть исключительно юридическое лицо – резидент Украины, которое образовано и осуществляет деятельность на территории Украины в установленном законом порядке (основным видом деятельности которого является организация и проведение азартных игр). Руководители, главный бухгалтер, владельцы существенного участия и конечные бенефициарные владельцы юрлица должны иметь безупречную деловую репутацию и не являться гражданами государства-оккупанта/государства-агрессора.

Требования к игроку

Игроком может быть исключительно физическое лицо, которому на дату участия в игре исполнился 21 год. Организаторам азартных игр запрещено принимать ставки и выплачивать (выдавать) выигрыши лицам моложе 21 года.

Игроками не могут быть: недееспособные и ограниченно дееспособные лица; лица, не достигшие 21 года; лица, находящиеся в состоянии наркотического или алкогольного опьянения; лица, которые признаны администрацией заведения нежелательными; лица, внесенные в Реестр лиц, которым ограничен доступ к игорным заведениям и участию в азартных играх.

В случае, если игрок путем участия в азартных играх наносит вред себе или своей семье (через приведение к тяжелому материальному положению), то он может быть ограничен в посещении игорных заведений на срок от шести месяцев до трех лет по решению суда.

Игрок также может быть ограничен уполномоченным органом по заявлению членов семьи, но на срок не более шести месяцев. В случаях, если есть:

• превышение расходов на игру над личными доходами игрока, что ставит игрока или его семью в трудное положение;

• наличие долговых обязательств на сумму более 100 прожиточных минимумов;

• уклонение от уплаты алиментов более трех месяцев;

• если лицо или члены его семьи являются получателями жилищной субсидии.

Физическое лицо может самостоятельно ограничить себя в посещении игорных заведений и в участии в азартных играх на срок от шести месяцев до трех лет путем личного представления организатору азартных игр или Уполномоченному органу письменного заявления с одновременным предъявлением документа, удостоверяющего его лицо. Заявление может быть подано в письменной или электронной форме.

Как будет регулироваться рынок азартных игр?

Законопроектом вводится система онлайн-мониторинга, что позволит осуществлять государственный контроль за деятельностью организаторов азартных игр путем получения данных игрового оборудования организаторов азартных игр, которые подключены к единой системе.

Также предлагается создание отдельного органа – Комиссии по регулированию рынка азартных игр. Ее члены будут назначаться Правительством. Комиссия будет осуществлять лицензирование, мониторинг и контроль за деятельностью участников рынка.

В документе сказано, что система онлайн-мониторинга заработает не сразу, а через 2,5 года.

За нарушения законодательства в сфере игорного бизнеса предусмотрены крупные штрафы.