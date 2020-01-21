Зеленский одобрил направление 2 млрд грн на развитие предпринимательства

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" относительно обеспечения функционирования Фонда развития предпринимательства".

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Президента.

В частности, изменения предусматривают выделение 2 млрд грн для запуска программы кредитов под 5, 7 и 9 процентов для поддержки малого и среднего бизнеса.

“Программа позволит малым и средним предпринимателям открывать собственное дело и создать тысячи рабочих мест уже в 2020 году”, – пояснили в ОПУ.

Отмечается, что Фонд развития предпринимательства будет оказывать поддержку в виде компенсации процентной ставки до уровня 5, 7 и 9 процентов годовых по кредитам в гривне. Процент зависит от размера и типа бизнеса.

Кроме того, также поддержка предпринимателям будет предоставляться в виде частичных гарантий по кредитам, если у малого и среднего бизнеса не хватает залога.