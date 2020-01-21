Зеленский одобрил направление 2 млрд грн на развитие предпринимательства

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Президента.
В частности, изменения предусматривают выделение 2 млрд грн для запуска программы кредитов под 5, 7 и 9 процентов для поддержки малого и среднего бизнеса.
“Программа позволит малым и средним предпринимателям открывать собственное дело и создать тысячи рабочих мест уже в 2020 году”, – пояснили в ОПУ.
Отмечается, что Фонд развития предпринимательства будет оказывать поддержку в виде компенсации процентной ставки до уровня 5, 7 и 9 процентов годовых по кредитам в гривне. Процент зависит от размера и типа бизнеса.
Кроме того, также поддержка предпринимателям будет предоставляться в виде частичных гарантий по кредитам, если у малого и среднего бизнеса не хватает залога.
- 3 декабря президент Украины Владимир Зеленский объявил о запуске государственной программы, призванной стимулировать украинцев за рубежом возвращаться в страну. Программа называется “Возвращайся и оставайся”. Первый ее этап – доступные кредиты для открытия бизнеса.
- Впоследствии премьер-министр Украины Алексей Гончарук уточнил, что программа дешевых кредитов заработает с 1 февраля 2020 года.