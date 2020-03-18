Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленные на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (Covid-19)".

Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной Рады.

Отмечается, что 18 марта документ был возвращен с подписью Президента.

Закон, в частности, предусматривает быстрое проведение закупок товаров, работ и услуг, необходимых для борьбы с COVID-19, по упрощенной процедуре – без применения электронных торгов, которые длятся не менее 15 дней. При этом, закупки остаются прозрачными – все отчеты о таких закупках будут выкладываться в электронной системе ProZorrо.

Документ разрешает ввозить лекарственные средства, предназначенные для борьбы с COVID-19 без пошлины и НДС – для снижения цены на закупки.

Медики, которые непосредственно заняты на работах по ликвидации заболевания, получат надбавку в размере до 200 % заработной платы.

Закон предоставляет возможность для работников по решению работодателя работать из дома или получить неоплачиваемый отпуск в течение всей продолжительности карантина.

А также дает гарантии для предоставления жилищно-коммунальных услуг на период карантина – штрафы и пеня за неуплату жилищно-коммунальных услуг не начисляются, запрещено останавливать предоставление жилищно-коммунальных услуг в случае их неоплаты или оплаты не в полном объеме, запрещено принудительное выселение граждан за неуплату жилищно-коммунальных услуг.

Согласно закону, карантин отнесли к форс-мажорным обстоятельствам, то есть лицо освобождается от ответственности за неисполнение гражданских договоров вследствие введения карантина.

Кроме того, документом вводится административная ответственность за нарушение правил карантина:

штраф для граждан от 17 тыс. грн до 34 тыс. грн.,

штраф для должностных лиц от 34 тыс. грн до 170 тыс. грн.

При этом, существующая уголовная ответственность за нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний усилится. В частности, штраф вырастет с 1700 грн до 17 000 – 51 000 грн, также возможно арест до 6 месяцев, ограничение свободы до 3 лет, лишение свободы до 3 лет, а если такие действия повлекли гибель людей – лишением свободы на 5-8 лет.

Также представление электронных деклараций публичных лиц в этом году будет проходить до 1 июня (а не до 1 апреля).