Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной Рады.
Отмечается, что 18 марта документ был возвращен с подписью Президента.
Закон, в частности, предусматривает быстрое проведение закупок товаров, работ и услуг, необходимых для борьбы с COVID-19, по упрощенной процедуре – без применения электронных торгов, которые длятся не менее 15 дней. При этом, закупки остаются прозрачными – все отчеты о таких закупках будут выкладываться в электронной системе ProZorrо.
Документ разрешает ввозить лекарственные средства, предназначенные для борьбы с COVID-19 без пошлины и НДС – для снижения цены на закупки.
Медики, которые непосредственно заняты на работах по ликвидации заболевания, получат надбавку в размере до 200 % заработной платы.
Закон предоставляет возможность для работников по решению работодателя работать из дома или получить неоплачиваемый отпуск в течение всей продолжительности карантина.
А также дает гарантии для предоставления жилищно-коммунальных услуг на период карантина – штрафы и пеня за неуплату жилищно-коммунальных услуг не начисляются, запрещено останавливать предоставление жилищно-коммунальных услуг в случае их неоплаты или оплаты не в полном объеме, запрещено принудительное выселение граждан за неуплату жилищно-коммунальных услуг.
Согласно закону, карантин отнесли к форс-мажорным обстоятельствам, то есть лицо освобождается от ответственности за неисполнение гражданских договоров вследствие введения карантина.
Кроме того, документом вводится административная ответственность за нарушение правил карантина:
- штраф для граждан от 17 тыс. грн до 34 тыс. грн.,
- штраф для должностных лиц от 34 тыс. грн до 170 тыс. грн.
При этом, существующая уголовная ответственность за нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний усилится. В частности, штраф вырастет с 1700 грн до 17 000 – 51 000 грн, также возможно арест до 6 месяцев, ограничение свободы до 3 лет, лишение свободы до 3 лет, а если такие действия повлекли гибель людей – лишением свободы на 5-8 лет.
Также представление электронных деклараций публичных лиц в этом году будет проходить до 1 июня (а не до 1 апреля).
- 17 марта Верховная Рада Украины приняла законопроект № 3219 “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленные на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)”. Решение поддержали 344 нардепа.