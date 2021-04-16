Президент України Володимир Зеленський вважає, що наразі найсильнішими є країни, які мають не зброю, а вакцини проти коронавірусу.

Таку заяву він зробив на брифінгу за підсумками перемовин з лідерами Франції та Німеччини.

Так, коментуючи перспективу персональної зустрічі президентів США та Росії Джо Байдена та Володимира Путіна Зеленський акцентував, що обговорення ними України без участі останньої не буде предметним.

“Воно не буде предметно, правильно. І це ще раз показуватиме, що великим за розміром країнам здається, що все навколо них… Але мені здається, що світ набагато більший”, — сказав Зеленський.

Розмірковуючи про великі та сильні країни, президент додав наступне:

“У сучасному світі, навіть сьогодні… Ми відчуваємо, що найсильніша країна — це не та, де зброя. Найсильніші країни — це ті, де є вакцини. А що буде за 10 років ми не знаємо. Іноді від невеликих країн залежить майбутнє. Треба поважати країни не за розміром. А поважати просто тому що треба поважати один одного”.

Вакцинація в Україні

24 лютого в Україні стартував процес вакцинації проти коронавірусу COVID-19. Напередодні Україна отримала перші 500 тисяч доз вакцини. Щеплення робили вакциною Covishield, що випускається в Індії за ліцензією британсько-шведської компанії AstraZeneca.

Індія призупинила експорт вакцини, але головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко запевнив, що українці, котрі були щеплені вакциною Covishield, зможуть отримати другу дозу наприкінці травня 2021 року.

13 квітня в Україні почали робити щеплення вакциною проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech. Перша отримана партія — 215 тисяч доз.

16 квітня до України доставили першу партію вакцини Pfizer/BioNTech. Партія — 117 тисяч доз.

7 квітня на засіданні уряду Максим Степанов заявив, що в Україні потрібно робити 6 млн щеплень проти коронавірусу COVID-19 на місяць, щоб охопити вакцинацією 70% українців до кінця 2021 року.

Поки ж зроблено трохи більше ніж 419 тисяч щеплень, переважно — вакциною Covishield. Другу дозу отримали 5 осіб, дві з них — за кордоном.