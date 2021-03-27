Зеленский отменил указ Януковича о назначении Тупицкого судьей КСУ

Президент Владимир Зеленский отменил указ от 2013 года о назначении Александра Тупицкого судьей Конституционного Суда Украины.

Об этом говорится в указе №124/2021, который Зеленский подписал 27 марта 2021 года.

Указ о назначении Тупицкого был подписан бывшим президентом Украины Виктором Януковичем 14 мая 2013 года.

В документе №124/2021 отмечается, что такое решение принято из-за того, что “отдельные судьи Конституционного суда Украины, назначенные Виктором Януковичем, продолжая выполнять свои полномочия, создают угрозу государственной независимости и национальной безопасности Украины”.

Кроме того, Зеленский также отменил указ от 17 сентября 2013 года о назначении еще одного судьи КСУ – Александра Касминина.