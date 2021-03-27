Covid-19 Украина

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Зеленский отменил указ Януковича о назначении Тупицкого судьей КСУ

Президент Владимир Зеленский отменил указ от 2013 года о назначении Александра Тупицкого судьей Конституционного Суда Украины.

Суббота, 27 марта 2021, 10:38

Об этом говорится в указе №124/2021, который Зеленский подписал 27 марта 2021 года.

Указ о назначении Тупицкого был подписан бывшим президентом Украины Виктором Януковичем 14 мая 2013 года.

В документе №124/2021 отмечается, что такое решение принято из-за того, что “отдельные судьи Конституционного суда Украины, назначенные Виктором Януковичем, продолжая выполнять свои полномочия, создают угрозу государственной независимости и национальной безопасности Украины”.

Кроме того, Зеленский также отменил указ от 17 сентября 2013 года о назначении еще одного судьи КСУ – Александра Касминина.

Отстранение Тупицкого

Как сообщалось ранее, 24 декабря глава Конституционного суда Александр Тупицкий получил повестку о вызове в Офис генпрокурора для вручения подозрения. Он является подозреваемым в подкупе свидетеля, а также в заведомо ложных показаниях свидетеля. Он не явился.

29 декабря президент подписал указ об отстранении Александра Тупицкого от должности судьи Конституционного суда сроком на два месяца по ходатайству Офиса генпрокурора.

КСУ не признал отстранение Тупицкого указом Зеленского и заявил, что президент нарушил 8 статей Конституции. КСУ назвал указ “юридически ничтожным” и таким, что “не может подлежать исполнению”. В Офисе президента заявили, что ничтожным является заявление КСУ.

5 января Конституционный суд рассмотрел указ и призвал президента придерживаться требований Конституции.

Несмотря на это 26 февраля президент Зеленский еще на месяц продлил срок отстранения Тупицкого.

  • Этим событиям предшествовало скандальное решение КСУ об отмене уголовной ответственности за ложное декларирование и полномочий Нацагентства по предупреждению коррупции.
  • Президент сначала выступал за перезагрузку суда и отстранение Тупицкого от должности, а затем подписал незаконный указ о его отстранении.
Теги: Владимир Зеленский, Виктор Янукович, КСУ, Александр Тупицкий, указ

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