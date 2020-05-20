Covid-19 Украина

обновлено 20.05.2020 в 13:02

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Зеленский сказал, что по пленкам Ермака идет следствие, но он уже знает ответы

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уже знает ответы следствия по пленкам Андрея Ермака.

Среда, 20 мая 2020, 13:13

Об этом он сказал во время пресс-конференции, сообщает корреспондент #Букв

“Что касается господина Ермака, для меня это пустое дело. Я знаю, кто проводил эти записи. Я знаю, для чего. Я знаю, кто шантажировал этими записями, хотел шантажировать меня лично, чтоб я снял Ермака”, – заявил он.

При этом Президент сказал, что не готов пока говорить, кто это сделал, потому что “идет следствие”.

“Вот как бы там следствие не закончилось, у меня есть ответ, полный. Частично там есть ответ, почему я некоторых людей увольняю”, – уточнил он.

Ранее, народный депутат от “Слуги народа” Гео Лерос опубликовал видеозаписи, на которых человек, напоминающий брата главы Офиса президента Андрея Ермака, – Денис Ермак встречается с кандидатами на государственные должности, при этом обсуждается стоимость организации таких встреч.

Позже была установлена личность мужчины, который записывал Дениса Ермака.

Брата председателя Офиса Президента Владимира Зеленского Андрея Ермака – Денис Ермак заявил, что не знает, кто именно вел видеосъемку.

Он также добавил, что опубликованные видео на которых он обсуждает назначения на государственные должности – это провокация против его брата Андрея Ермака.

  • В Сеть также попала видеозапись, как якобы Денис Ермак инструктирует команду после получения транша за назначение на госдолжность.
  • Специализированная антикоррупционная прокуратура зарегистрировала уголовное производство в связи с возможными коррупционными действами брата главы ОП Зеленского Андре Ермака – Дениса Ермака.
  • Государственное бюро расследований открыло уголовное производство против народного депутата из фракции “Слуги народа” Гео Лероса из-за видеозаписей о якобы “торговле” государственными должностями с участием брата главы ОП Дениса Ермака.
Теги: Андрій Єрмак, Владимир Зеленский, Володимир Зеленський, Андрей Ермак, Пленки Ермака, расследование

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