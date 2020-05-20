Зеленский сказал, что по пленкам Ермака идет следствие, но он уже знает ответы

Об этом он сказал во время пресс-конференции, сообщает корреспондент #Букв
“Что касается господина Ермака, для меня это пустое дело. Я знаю, кто проводил эти записи. Я знаю, для чего. Я знаю, кто шантажировал этими записями, хотел шантажировать меня лично, чтоб я снял Ермака”, – заявил он.
При этом Президент сказал, что не готов пока говорить, кто это сделал, потому что “идет следствие”.
“Вот как бы там следствие не закончилось, у меня есть ответ, полный. Частично там есть ответ, почему я некоторых людей увольняю”, – уточнил он.
Ранее, народный депутат от “Слуги народа” Гео Лерос опубликовал видеозаписи, на которых человек, напоминающий брата главы Офиса президента Андрея Ермака, – Денис Ермак встречается с кандидатами на государственные должности, при этом обсуждается стоимость организации таких встреч.
Позже была установлена личность мужчины, который записывал Дениса Ермака.
Брата председателя Офиса Президента Владимира Зеленского Андрея Ермака – Денис Ермак заявил, что не знает, кто именно вел видеосъемку.
Он также добавил, что опубликованные видео на которых он обсуждает назначения на государственные должности – это провокация против его брата Андрея Ермака.
- В Сеть также попала видеозапись, как якобы Денис Ермак инструктирует команду после получения транша за назначение на госдолжность.
- Специализированная антикоррупционная прокуратура зарегистрировала уголовное производство в связи с возможными коррупционными действами брата главы ОП Зеленского Андре Ермака – Дениса Ермака.
- Государственное бюро расследований открыло уголовное производство против народного депутата из фракции “Слуги народа” Гео Лероса из-за видеозаписей о якобы “торговле” государственными должностями с участием брата главы ОП Дениса Ермака.