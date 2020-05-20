Зеленский сказал, что по пленкам Ермака идет следствие, но он уже знает ответы

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уже знает ответы следствия по пленкам Андрея Ермака.

Об этом он сказал во время пресс-конференции, сообщает корреспондент #Букв

“Что касается господина Ермака, для меня это пустое дело. Я знаю, кто проводил эти записи. Я знаю, для чего. Я знаю, кто шантажировал этими записями, хотел шантажировать меня лично, чтоб я снял Ермака”, – заявил он.

При этом Президент сказал, что не готов пока говорить, кто это сделал, потому что “идет следствие”.

“Вот как бы там следствие не закончилось, у меня есть ответ, полный. Частично там есть ответ, почему я некоторых людей увольняю”, – уточнил он.