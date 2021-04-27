За результатами наради у Херсоні щодо безпекової ситуації президент Володимир Зеленський доручив найближчим часом підготувати засідання Ради нацбезпеки і оборони.

Про це повідомили у пресслужбі Глави держави.

У вівторок, 27 квітня, Зеленський перебуває з робочим візитом на Херсонщині. Там він провів нараду щодо безпекової ситуації на адміністративній межі з тимчасово окупованою територією Криму, а також у Херсонській, Запорізькій, Одеській, Миколаївській та Донецькій областях.

У нараді взяли участь представники ОПУ, уряду, Міноборони, ЗСУ тощо. Секретар РНБО Олексій Данілов також був присутній, він доповів про безпекову ситуацію на адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом та у зазначених областях.

У підсумку Зеленський вирішив скликати РНБО.

“За результатами наради Президент України доручив секретареві РНБО підготувати найближчим часом засідання Ради національної безпеки і оборони”, — йдеться в повідомленні.

Про причини такого рішення та дату проведення такого засідання не сповіщається.