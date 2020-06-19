Президент Украины Владимир Зеленский ввел в состав наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром" Владимира Горбулина и вывел из него главу своего Офиса Андрея Ермака.

Соответствующий указ №242 обнародован на сайте главы государства.

“Постановляю: назначить членом наблюдательного совета государственного концерна “Укроборонпром” Горбулина Владимира Павловича – первого вице-президента Национальной академии наук Украины (по согласию); прекратить полномочия члена наблюдательного совета ГК “Укроборонпром” Андрея Ермака”, – говорится в тексте документа.

Указ вступил в силу со дня его опубликования.

Стоит отметить, что нынешний глава Офиса президента Андрей Ермак был назначен членом наблюдательного совета “Укроборонпрома” в октябре 2019 года.

Перестановки прокомментировал генеральный директор ГК “Укроборонпром” Айварас Абромавичус, отметив, что “усиление наблюдательного совета Владимиром Горбулиным особенно важно во время трансформации концерна и накануне большой реформы всего оборонно-промышленного сектора”.

Владимир Горбулин – украинский ученый и государственный деятель, доктор технических наук, профессор, академик (с 1997) и вице-президент (с 2015) Национальной академии наук Украины.

Горбулин занимал должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины в 1996-1999 годах. Он – один из авторов Концепции национальной безопасности и обороны Украины, Государственной программы строительства и развития Вооруженных сил Украины.

В 2015 – 2018 гг. Горбулин был директором Национального института стратегических исследований.

Наблюдательный совет ГК “Укроборонпром” состоит из пяти членов, три из которых назначаются президентом Украины, а два – уполномоченным органом управления.