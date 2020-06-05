Соответствующие указы обнародованы на официальном сайте главы государства.

Так, Зеленский указом №211 уволил с этой должности Валерия Евдокимова. Он возглавлял Службу внешней разведки с сентября 2019 года.

Указом № 212 президент назначил новым главой СВР Украины Валерия Кондратюка.

“Назначить Кондратюка Валерия Витальевича главой Службы внешней разведки Украины”, – говорится в документе.

Валерий Кондратюк – украинский кадровый военный, генерал-лейтенант, офицер спецслужб.

В 2014-2015 гг. он возглавлял Департамент контрразведки Службы безопасности Украины. В 2015-2016 Кондратюк занимал должность начальника Главного управления разведки Минобороны Украины.

В 2016-2019 гг. он был заместителем главы Администрации президента.

Кондратюк награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени за личный вклад в укрепление обороноспособности Украинского государства, мужество и отвагу, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины. Кроме того, он имеет медаль “За военную службу Украине”.