Соответствующие указы опубликованы на сайте Главы государства.
Так указом №139/2020 от 14 апреля Зеленский уволил Алексея Перевезенцева с поста своего представителя в правительстве.
Обязанности представителя будут выполнять Владимир Кладиев.
“Возложить на Кладиева Владимира Николаевича — руководителя Координационного центра обеспечения взаимодействия с Кабинетом Министров Украины — выполнение обязанностей Представителя Президента Украины в Кабинете Министров Украины (вне штата)”, — говорится в указе президента №140/2020.
- Как известно, Перевезенцев занимал эту должность с ноября прошлого года. До назначения Перевезенцев занимал должность государственного секретаря, а также директора юридического департамента Министерства экономического развития и торговли, а также директора юридического департамента Министерства экономического развития и торговли. Также он был советником министра экономического развития и торговли Айвараса Абромавичуса в 2015-2016 годах и советником министра Степана Кубива в 2016 году.
- В мае-ноябре прошлого года представителем президента в Кабмине был Андрей Герус, ныне нардеп от “Слуги народа” и глава комитета Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.