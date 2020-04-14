Президент Украины Владимир Зеленский сменил своего представителя в Кабинете Министров.

Соответствующие указы опубликованы на сайте Главы государства.

Так указом №139/2020 от 14 апреля Зеленский уволил Алексея Перевезенцева с поста своего представителя в правительстве.

Обязанности представителя будут выполнять Владимир Кладиев.

“Возложить на Кладиева Владимира Николаевича — руководителя Координационного центра обеспечения взаимодействия с Кабинетом Министров Украины — выполнение обязанностей Представителя Президента Украины в Кабинете Министров Украины (вне штата)”, — говорится в указе президента №140/2020.