Соответствующие указы №178 / 2020 №183 / 2020 обнародованы на сайте Главы государства.

Так, Зеленский уволил Сергея Болдыря с должности начальника управления СБУ в Киеве и Киевской области и назначил на эту должность Олега Головаша, которого перед этим уволил с должности руководителя УСБУ Житомирской области.

На должность начальника управления СБУ в Житомирской области Зеленский назначил Сергея Лисака.

Управление СБУ в Одесской области, согласно указу Зеленского, вместо Виталия Харченко возглавит Виктор Доровский.

Причины кадровых изменений в указах не указаны.