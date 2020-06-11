Президент Владимир Зеленский назвал лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко "манипулятором" и снова пожаловался на "ботов".

Об этом глава государства заявил в интервью “Украинской правде”.

“Он вытирал об меня, мою семью, эти ботофермы. Они меня только оскорбляли и в этом была вся их неправда: что я там наркоман, что я там что-то”, – пожаловался Зеленский.

По словам президента, Порошенко якобы хотел встретиться с ним сразу же после выборов, но получил отказ.

“Я реально считаю, что он опытный манипулятор и опытный политик. Поэтому я ему не верю”, – заявил глава государства.

Помимо того, по мнению Зеленского, Порошенко рассказывал о нем “какие-то байки международным партнерам”.

Также президент заявил, что Петр Порошенко считает себя главой государства до сих пор.

“Я считаю, что его главная ошибка, что он считает себя президентом Украины. До сих пор. И дальше так будет считать. И даже пройдет 10 лет, он будет считать, что он единственный, который что-то там сделал для Украины, а все остальные никто”, – сказал Владимир Зеленский.

Ранее сообщалось, что Печерский районный суд Киева принял решение о принудительном приводе пятого Президента Украины Петра Порошенко на допрос в качестве свидетеля в Государственное бюро расследований.