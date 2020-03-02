Об этом сообщается в паблике “Гендер в деталях” в соцсети Facebook.
На совещании произошел такой “разговор” президента с желающими задать вопрос:
Зеленский: Пусть женщина первая скажет, это правильно…
(Человек из зала перебивает).
Зеленский: Да подождите, вы же не женщина, вы человек серьезный!
(Женщина начинает жаловаться).
Ранее сообщалось, что Президент Украины Владимир Зеленский и спикер парламента Дмитрий Разумков попали в широкий список номинантов антипремии за сексизм.
- Президент Украины Владимир Зеленский адресовал Тимошенко сексистские оскорбления, указав на ее фигуру.