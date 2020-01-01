Видеобращение опубликовано Офисом Президента Украины.

В своем 13-минутном новогоднем видеопоздравлении Зеленский заявил, что не намерен говорить о привычных вещах, которые обычно звучат в праздничных роликах Глав государства. Основным посылом поздравления украинского лидера стало то, что различия между гражданами Украины — идеологические, политические, религиозные, культурные и другие — не должны становиться причиной конфликтов и разногласий между нами.

“В Новом году нам нужно быть единой страной каждый день. Это должно стать нашей национальной идеей: научиться жить вместе в уважении ради будущего своей страны. Потому что мы представляем его одинаково: это успешная расцветающая страна, где нет войны. Страна, которая вернула своих людей и свои территории”, — сказал Зеленский.

После Главы государства с наступившим 2020-м годом украинцев поздравили певица Тина Кароль, телеведущий Юрий Горбунов и спортсмен Василий Врастюк.

Не оставили украинцев без поздравлений и спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков и правительство во главе с Премьер-министром Алексеем Гончаруком.