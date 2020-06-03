Президент Владимир Зеленский создал Совет по вопросам развития высшего образования в Украине как консультативно-совещательный орган.

Соответствующий указ №210/2020 опубликован на сайте главы государства.

“Создать Совет по вопросам развития высшего образования в Украине как консультативно-совещательный орган при Президенте Украины”, – говорится в указе.

Президент также поручил Кабинету Министров обеспечить разработку и утвердить до 1 ноября стратегии развития высшего образования в Украине на 2021 – 2031 годы, утвердить до 1 декабря ряд государственных программ, а также обеспечить разработку и утверждение до 1 сентября плана мероприятий по популяризации естественных наук и математики.

Правительству также поручено разработать и утвердить до 1 сентября 2020 план мероприятий по популяризации возможностей получения высшего образования в Украине для иностранных студентов.

Кроме того, руководителю ОП Зеленский поручил подать в двухнедельный срок проект положения о Совете по вопросам развития высшего образования в Украине и предложения по ее персональному составу.

Как сообщил президент Владимир Зеленский на своей странице в Facebook, задачами Совета, среди прочего, будут совершенствования качества и содержания высшего образования в Украине, подготовка предложений по совершенствованию законодательства Украины в этой области, в частности относительно финансовой автономии высших учебных заведений, механизма привлечения частных инвестиций и развития государственно-частного партнерства.

Он добавил, что в ближайшее время проведет встречи с представителями дошкольного, среднего и профессионально-технического образования чтобы вместе определить пути развития и совершенствования этих уровней.

“Мы должны сформировать четкие цели и готовить конкурентоспособных специалистов – в соответствии с потребностями украинской экономики. Определить, каким профессиям рынок перенасыщен, а какие, наоборот, будут остро востребованы в ближайшие годы “, – заявил Зеленский.