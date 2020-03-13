Данную информацию подтвердила в комментарии #Буквам пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель.
“Сегодня планируется заседание Совета национальной безопасности и обороны, которое будет связано с вопросами безопасности. Мы не уточняем время. Все новости и детали будут сообщены по факту завершения заседания”, – отметила она.
В ответ на уточняющий вопрос, будет ли рассмотрена на заседании ситуация с коронавирусом COVID-19, Мендель заявила, что тема – “вопрос безопасности”.
Ранее СМИ писали со ссылкой на источники в ОПУ, что 13 марта СНБО проведет заседание, на котором планируется обсудить “дальнейшие меры по борьбе с распространением коронавируса в Украине” (в частности, “вопрос закрытия границ, а именно в каком формате это возможно сделать”).
- 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире. Последний раз ВОЗ объявляла пандемию в 2009 году во время распространения “свиного гриппа” N1H1.
- В Украине подтверждены уже три случая заражения коронавирусом COVID-19.
- С 12 марта и до 3 апреля в Украине введен карантин из-за распространения в мире коронавируса. Он предусматривает закрытие учебных заведений, запрет массовых собраний (спортивных и культурных) на более чем 200 людей, а также ограничение авиасообщения с некоторыми странами.