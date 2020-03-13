Президент Украины Владимир Зеленский созывает сегодня заседание Совета национальной безопасности и обороны. Оно будет посвящено "вопросам безопасности".

Данную информацию подтвердила в комментарии #Буквам пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель.

“Сегодня планируется заседание Совета национальной безопасности и обороны, которое будет связано с вопросами безопасности. Мы не уточняем время. Все новости и детали будут сообщены по факту завершения заседания”, – отметила она.

В ответ на уточняющий вопрос, будет ли рассмотрена на заседании ситуация с коронавирусом COVID-19, Мендель заявила, что тема – “вопрос безопасности”.

Ранее СМИ писали со ссылкой на источники в ОПУ, что 13 марта СНБО проведет заседание, на котором планируется обсудить “дальнейшие меры по борьбе с распространением коронавируса в Украине” (в частности, “вопрос закрытия границ, а именно в каком формате это возможно сделать”).