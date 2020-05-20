Такое заявление глава государства сделал сегодня во время пресс-конференции.
“Вы говорите, что я привожу старых людей из системы Януковича. Может быть, — скажите, пожалуйста, кто?” – спросил Зеленский.
Тогда ему назвали фамилию нового главы Государственной налоговой службы Украины Алексея Любченко.
“Любченко не был руководителем налоговой (во времена Януковича, – ред.). Мы с вами тоже жили во времена Януковича, вы тоже были журналисткой, и я тоже жил. У нас не все люди, кто был во времена Януковича, являются человеком Януковича”, – подчеркнул Зеленский.
Он уточнил, что кандидатуру Любченко предложил министр финансов Сергей Марченко.
“Любченко предложил министр финансов Украины. Спросите у нашего министра финансов, почему он взял главным налоговиком человека времен Януковича”, – заявил Зеленский.
Он также отметил, что “хорошими людьми, в хороших костюмах и даже с хорошим образованием нельзя наполнить бюджет”.
Стоит отметить, что в 2009 году Любченко после перерыва вернулся в налоговые органы, став заместителем председателя Государственной налоговой администрации Украины. Он оставался на этом посту и после победы беглого президента Виктора Януковича до 2011 года.
- В конце апреля Кабинет Министров назначил новым главой Государственной налоговой службы Украины Алексея Любченко.
- Президент Украины Владимир Зеленский сегодня заявил, что некоторые чиновники времен беглого президента Виктора Януковича вернулись к управлению страной, так как не нашлось других профессионалов на эти должности.