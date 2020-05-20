Президент Украины Владимир Зеленский посоветовал спросить у министра финансов, почему главой налоговой службы стал Алексей Любченко, работавший во времена Виктора Януковича.

Такое заявление глава государства сделал сегодня во время пресс-конференции.

“Вы говорите, что я привожу старых людей из системы Януковича. Может быть, — скажите, пожалуйста, кто?” – спросил Зеленский.

Тогда ему назвали фамилию нового главы Государственной налоговой службы Украины Алексея Любченко.

“Любченко не был руководителем налоговой (во времена Януковича, – ред.). Мы с вами тоже жили во времена Януковича, вы тоже были журналисткой, и я тоже жил. У нас не все люди, кто был во времена Януковича, являются человеком Януковича”, – подчеркнул Зеленский.

Он уточнил, что кандидатуру Любченко предложил министр финансов Сергей Марченко.

“Любченко предложил министр финансов Украины. Спросите у нашего министра финансов, почему он взял главным налоговиком человека времен Януковича”, – заявил Зеленский.

Он также отметил, что “хорошими людьми, в хороших костюмах и даже с хорошим образованием нельзя наполнить бюджет”.

Стоит отметить, что в 2009 году Любченко после перерыва вернулся в налоговые органы, став заместителем председателя Государственной налоговой администрации Украины. Он оставался на этом посту и после победы беглого президента Виктора Януковича до 2011 года.