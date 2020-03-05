Об этом сообщили в пресс-службе Главы государства.

5 и 6 марта Президент Украины Владимир Зеленский находится в Полтавской области с рабочим визитом. В ходе визита Глава государства провел встречи с представителями местного бизнеса, чтобы обсудить проблемы, с которыми они сталкиваются.

Руководитель “Крюковского вагоностроительного завода” Владимир Приходько рассказал Зеленскому о проблеме срыва контракта на поставку для “Укрзализныци” пассажирских вагонов и дизель-поездов. По словам Владимира Приходько, “Укрзализныця” обвинила участников тендера на поставку вагонов в картельном сговоре, и Антимонопольный комитет в течение полугода рассматривает соответствующее обращение государственной компании.

В ответ на это Зеленский заявил, что в срочном порядке вызвал в Полтавскую область министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия, вместе с которым намерен отправиться на завод.

“Завтра мы приезжаем к вам, я вызвал министра инфраструктуры. Сейчас, после нашей встречи, мы расскажем ему об этом вопросе. Он должен приехать сразу с моделью решения вопроса”, — сказал президент.