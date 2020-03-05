Об этом сообщили в пресс-службе Главы государства.
5 и 6 марта Президент Украины Владимир Зеленский находится в Полтавской области с рабочим визитом. В ходе визита Глава государства провел встречи с представителями местного бизнеса, чтобы обсудить проблемы, с которыми они сталкиваются.
Руководитель “Крюковского вагоностроительного завода” Владимир Приходько рассказал Зеленскому о проблеме срыва контракта на поставку для “Укрзализныци” пассажирских вагонов и дизель-поездов. По словам Владимира Приходько, “Укрзализныця” обвинила участников тендера на поставку вагонов в картельном сговоре, и Антимонопольный комитет в течение полугода рассматривает соответствующее обращение государственной компании.
В ответ на это Зеленский заявил, что в срочном порядке вызвал в Полтавскую область министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия, вместе с которым намерен отправиться на завод.
“Завтра мы приезжаем к вам, я вызвал министра инфраструктуры. Сейчас, после нашей встречи, мы расскажем ему об этом вопросе. Он должен приехать сразу с моделью решения вопроса”, — сказал президент.
- Ранее сообщалось, что после отставки Кабмина во главе с Алексеем Гончаруком министр инфраструктуры Владислав Криклий сохранил свою должность и продолжит работать в новом Правительстве Премьера Дениса Шмыгаля. #Буквы рассказывали, что о нем известно.