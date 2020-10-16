Президенты Украины и Турции Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган по итогам встречи в Стамбуле выступили с совместным заявлением.

Ее текст опубликован на сайте Офиса президента.

Укрепление партнерства

В совместном заявлении президенты подтвердили стремление укреплять стратегическое партнерство между государствами и отметили важность реализация договоренностей, достигнутых странами в феврале текущего года.

Кроме того, президенты договорились о дальнейшем всестороннем сотрудничестве между военно-морскими силами и подчеркнули важность укрепления регионального сотрудничества для экономического развития и защиты окружающей среды в Черном море.

Эрдоган и Зеленский приняли решение создать новый формат украинско-турецкого диалога во вопросам политики и безопасности — ежегодные встречи министров иностранных дел и министров обороны по формуле “два плюс два”.

Лидеры государств выступили за скорейшее завершение переговоров по Соглашению о свободной торговле между Украиной и Турцией и активизацию сотрудничества в рамках Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Также президенты договорились сотрудничать для увеличения турецких инвестиций в реализацию инфраструктурных проектов в Украине.

Для углубления культурно-гуманитарного сотрудничества лидеры договорились о проведении Года Украины в Турции и Года Турции в Украине.

Крым и Донбасс

Турецкая Республика подтвердила свою безоговорочную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в международно признанных границах и поприветствовала сотрудничество в рамках Крымской платформы, инициированной Украины.

Также лидеры подтвердили готовность и в дальнейшем прилагать усилия для деоккупации Крыма и обеспечения защиты прав человека на полуострове, восстановления контроля Украины над временно оккупированными районами Донецкой и Луганской областей, улучшения условий жизни вынужденно перемещенных лиц и освобождения заключенных граждан Украины.

Вступление Украины в НАТО

Турецкая Республика выразила поддержку в вопросе членства Украины в Североатлантическом альянсе, поздравив признание государства как партнера с расширенными возможностями. Турция заявила о намерении и в дальнейшем содействовать Украине в достижении критериев членства в Альянсе, а также совместимости Вооруженных сил страны с НАТО, в том числе путем проведения соответствующих совместных военных учений.