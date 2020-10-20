Такое заявление он сделал, выступая с посланием в Верховной Раде, сообщает корреспондент #Букв.
“Мы строим украинское войско, которое сможет защитить Украину на суше, в воде, в воздухе и киберпространстве. Чтобы больше ни у кого не возникало даже мысли посягнуть на наш суверенитет, на нашу территориальную целостность или отобрать у Украины часть территории без единого выстрела. Этого не будет никогда. А те, кто без боя отдал Крым, должны нести ответственность“, – отметил Зеленский.
При этом глава государства заверил, что дело “не в мести, а в справедливости”.
“Хочу, чтобы всем было понятно: вопрос не в мести – вопрос в справедливости. Обществу нужны ответы. И это касается не только этого вопроса. Их у людей накопилось тысячи. Отсутствие ответов и справедливости приводит к потере доверия. Невозможно построить успешную страну, если общество не доверяет государству”, – заявил Зеленский.
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