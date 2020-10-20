Президент Украины Владимир Зеленский выразил мнение, что "те, кто без боя отдал Крым", должны ответить за это.

Такое заявление он сделал, выступая с посланием в Верховной Раде, сообщает корреспондент #Букв.

“Мы строим украинское войско, которое сможет защитить Украину на суше, в воде, в воздухе и киберпространстве. Чтобы больше ни у кого не возникало даже мысли посягнуть на наш суверенитет, на нашу территориальную целостность или отобрать у Украины часть территории без единого выстрела. Этого не будет никогда. А те, кто без боя отдал Крым, должны нести ответственность“, – отметил Зеленский.

При этом глава государства заверил, что дело “не в мести, а в справедливости”.

“Хочу, чтобы всем было понятно: вопрос не в мести – вопрос в справедливости. Обществу нужны ответы. И это касается не только этого вопроса. Их у людей накопилось тысячи. Отсутствие ответов и справедливости приводит к потере доверия. Невозможно построить успешную страну, если общество не доверяет государству”, – заявил Зеленский.