За шесть лет не создано ни одной эффективной переговорной площадки, которая способствовала бы деоккупации Автономной Республики Крым. А в рамках Нормандской четверки Россия не хочет обсуждать этот вопрос.

Об этом в интервью информационному телеканалу Euronews сказал президент Владимир Зеленский.

В рамках Нормандского переговорного процесса Россия не хочет обсуждать вопрос деоккупации Автономной Республики Крым.

По словам Зеленского, с Крымом ситуация сложнее, чем с Донбассом. Он поднимал “крымский вопрос” на переговорах в нормандском формате, но Россия отказалась его обсуждать.

“Но Крым – наша территория, мы его вернем. Я говорю откровенно, что мощной площадки, на которой поднимался бы этот вопрос, я считаю, пока нет. Я считаю, что шесть лет такой площадки не существовало в природе. Кроме санкций, за которые я благодарен нашим партнерам и которые мы с ними проговариваем, и они продолжаются. Нам помогает не только Европа – помогают США и другие страны. Больше ничего я не вижу. Собираюсь ли еще что-то делать? Да”, – сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что для него деоккупация Крыму так же в приоритете, как и возвращение оккупированных районов Донбасса.

“Я не знаю разницы между этими вопросами. Единственное, что в ситуации на востоке – там гибнут люди, поэтому именно в этом, человеческом факторе для меня лично это (вопрос восстановления мира на Донбассе, – ред.) – на первом месте. Но на том же уровне, так как обе территории – наши и должны вернуться”, – отметил Владимир Зеленский.

По мнению президента, те, кто допустил “легкую сдачу Крыма”, должны понести ответственность.

“Отдавать Крым нельзя. Это большая проблема. Но сегодня мы уже не можем говорить и кусать локти по поводу того, как это произошло. Я уверен, что за это когда-нибудь все отвечать. Многие в этом участвовали”, – сказал Зеленский.

Справка. Глава информационного телеканала Euronews – Валид Арфуш. В 2005 году в принадлежавшем ему журнале “Папараzzи” о жизни звезд шоу-бизнеса и власть имущих, опубликовали статью, посвященную сыну третьего президента Украины Виктора Ющенко – Андрею Ющенко. В материале были фото сына президента с отдыха в Турции, где он был со своей девушкой. Последний, якобы в отместку за статью, организовал поджог автомобиля Bentley, принадлежавшего Арфушу.

В ответ Арфуш требовал, чтобы в отношении не только Андрея Ющенко, но и его отца, открыли уголовные производства на территории Украины и Франции.

Также стоит отметить, что с августа 2007 по февраль 2010 Арфуш был главой международного отдела пресс-службы кандидата в президенты, а позже президента Украины Виктора Януковича.