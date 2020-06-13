Об этом шла речь во время селекторного совещания главы государства с членами Кабмина и правоохранительными органами.
Зеленский требовал от чиновников назвать причину роста количества случаев, дать прогноз по ситуации и предоставить решения.
“Уже третьи сутки у нас существенно выше количество лабораторно подтвержденных случаев заражения. Я просил определить причину и жду от вас прогнозов и решений”, – сказал Президент.
В ответ глава Правительства Денис Шмыгаль заявил, что причин для паники нет, но есть “звоночки”, которые требуют реакции.
Зеленский считает, что в сложившейся ситуации нужно проверять магазины, рынки, общественный транспорт, – то есть места, где много людей.
Шмыгаль же настаивает на административной ответственности – штрафах.
- За прошедшие сутки, 12 июня, в Украине зафиксировали 753 случая заражения коронавирусом, что является самым большим суточным количеством случаев COVID-19 с начала эпидемии.