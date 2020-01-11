Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявления властей Ирана о том, что украинский самолет авиакомпании МАУ действительно был сбит ракетой из-за человеческой ошибки.

Об этом он написал в Facebook на личной странице.

Зеленский отметил, что Иран признал свою вину в сбитии украинского самолета еще до того, как закончила работать международная комиссия, занимающаяся трагедией.

В ответ Зеленский выдвинул ряд требований Ирану.

“Настаиваем на полном признании вины. Мы ждем от Ирана гарантий готовности к полному и открытому расследованию, наказания виновных, возвращения тел погибших, выплат компенсаций, официальных извинений по дипломатическим каналам”, – написал Президент.

Также он отметил, что надеется на дальнейшее проведение расследования без “задержек и преград”.

“Наши 45 специалистов должны получить полный доступ и взаимодействие для установления справедливости”, – резюмировал Глава государства.

Около семи утра министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф у себя в Twitter заявил, что причиной катастрофы Boeing “Международных авиалиний Украины” под Тегераном стала “человеческая ошибка во время кризиса, вызванного авантюризмом США”.

После этого президент Исламской Республики Иран Хасан Рухани официально подтвердил, что самолет МАУ был сбит в небе над Тегераном.

Напомним, в ночь на 8 января незадолго после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев. Так, погибли: 82 гражданина Ирана; 63 гражданина Канады; 11 граждан Украины (двое пассажиров и 9 членов экипажа); 10 граждан Швеции; 4 гражданина Афганистана; трое граждан Германии; трое граждан Великобритании.

9 января стало известно, что по информации американская разведки авиарейс украинской компании МАУ, разбившийся под Тегераном вскоре после взлета, мог быть по ошибке сбит иранской ракетой, поскольку авиакатастрофа произошла вскоре после того, как Иран обстреливал военные базы в Ираке, где размещались американские солдаты.

В тот же день премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что самолет “Международных авиалиний Украины”, по данным канадской разведки, был сбит иранской ракетой “земля-воздух”.

Стоит отметить, что Иран отрицает версию о крушении самолета из-за ракеты.