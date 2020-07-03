Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от правоохранителей реакции на изъятие сотрудниками Государственного бюро расследований оборудования ПВО.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

“Президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу правоохранительным органам дать оценку действиям работников Государственного бюро расследований, допустивших изъятие военных приборов из воинских частей Воздушных сил Вооруженных сил Украины, что поставило под угрозу боевую готовность частей противовоздушной обороны (ПВО) Украины”, – сказано в сообщении.

При этом президент выразил глубокую обеспокоенность действиями сотрудников ГБР по вмешательству в деятельность ПВО, которая влияет на выполнение задач по охране воздушного пространства.

“Руководителям СБУ и ГБР – немедленно предоставить соответствующую правовую оценку действиям своих сотрудников и принять исчерпывающие меры для минимизации возможных последствий. Ситуацию беру под личный контроль”, – сказал Зеленский.

Как сообщалось ранее, следователи Государственного бюро расследований в ходе обысков изъяли из зенитных ракетных бригад Воздушных сил ВС Украины, которые базируются в Хмельницкой, Одесской и Херсонской областях СВЧ приборы (клистроны), являющиеся одним из основных элементов системы наведения зенитных ракетных комплексов на цель.

В Командовании Воздушных сил ВСУ заявили, что “создается впечатление, что это (обыски и изъятие оборудования — ред.) чья-то спланированная акция, направленная на подрыв обороноспособности государства”.