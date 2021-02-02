В 2014-м году, когда российские вооруженные формирования уже находились в Крыму, Владимир Зеленский был на съемках комедии "8 первых свиданий" в Москве.

Об этом говорится в материале #Букв “Что делал Зеленский, когда захватывали Крым”.

“Если бы я тогда был президентом, мы бы там все умерли в Крыму, но мы бы туда “зеленых человечков” не пустили”, – именно так заявил Владимир Зеленский в интервью американскому Axios, которое транслировалось на канале HBO.

Стоит отметить, что Владимир Зеленский вообще не служил в армии, а во время мобилизации 2014-2015 годов проигнорировал все четыре присланные ему повестки.

Ему присылали повестки в Кривой Рог: 15 апреля 2014, 23 июня 2014, 15 августа 2014, 10 мая 2015.

Так, чем именно был занят Зеленский во время оккупации Крыма и вооруженной агрессии РФ на Донбассе?

В 2014-м он был в Москве на съемках фильма “8 новых свиданий”. Там Зеленский по сюжету выманивал из клетки слона, чтобы понравиться главной героине.

Чем еще занимался Зеленский 2014 году? Например, 29 июля 2014 года Владимир Зеленский проходил тест “Какой ты псих”.

Еще на Facebook-странице есть публикации о его отдыхе в Мексике, первые анонсы “Квартала”, посты о выступлениях в регионах и многое другое.

Народные депутаты от “Европейской Солидарности” жестко раскритиковали интервью президента Владимира Зеленского для американского канала HBO. Нардепы считают, что “высокомерные претензии Зеленского к международным партнерам Украины” – это крайне безответственно и недальновидно.