Видеопоздравление опубликовали на Facebook-странице Волынской областной государственной администрации.

“Дорогие волыняне, я искренне поздравляю вас всех с Новым 2021 годом, а также со всеми наступающими праздниками!

Пусть в новом году будут согласие, достаток и, конечно, мир!

Желаю вам крепкого, как будто стены замка Любарта здоровья. Безграничного, будто озеро Свитязь, счастья и драйвового, будто ваш земляк Монатик, заряда на целый год”, – пожелал Зеленский.