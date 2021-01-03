Видеопоздравление опубликовали на Facebook-странице Волынской областной государственной администрации.
“Дорогие волыняне, я искренне поздравляю вас всех с Новым 2021 годом, а также со всеми наступающими праздниками!
Пусть в новом году будут согласие, достаток и, конечно, мир!
Желаю вам крепкого, как будто стены замка Любарта здоровья. Безграничного, будто озеро Свитязь, счастья и драйвового, будто ваш земляк Монатик, заряда на целый год”, – пожелал Зеленский.
Украинские певцы Надя Дорофеева и Дмитрий Монатик (MONATIK) появились в печатной тетради для второго класса по предмету “Я исследую мир” в перечне известных украинцев. Составители поставили их рядом с классиками — Тарасом Шевченко и Лесей Украинкой.
Президент Украины Владимир Зеленский записал отдельные новогодние видеообращения для каждого региона Украины и для Крыма.
- Президент Владимир Зеленский в новогоднем обращении рассказал детям о борьбе с коронавирусом, кредитах для бизнеса, строительстве дорог и мостов, возвращении украинцев домой и ситуации на Донбассе.
- Как украинцы на новогоднее поздравление президента реагировали.