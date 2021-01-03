Видеопоздравление опубликовали на Facebook-странице Волынской областной государственной администрации.

“Дорогие волыняне, я искренне поздравляю вас всех с Новым 2021 годом, а также со всеми наступающими праздниками!

Пусть в новом году будут согласие, достаток и, конечно, мир!

Желаю вам крепкого, как будто стены замка Любарта здоровья. Безграничного, будто озеро Свитязь, счастья и драйвового, будто ваш земляк Монатик, заряда на целый год”, – пожелал Зеленский.

Украинские певцы Надя Дорофеева и Дмитрий Монатик (MONATIK) появились в печатной тетради для второго класса по предмету “Я исследую мир” в перечне известных украинцев. Составители поставили их рядом с классиками — Тарасом Шевченко и Лесей Украинкой.

Президент Украины Владимир Зеленский записал отдельные новогодние видеообращения для каждого региона Украины и для Крыма.