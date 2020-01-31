Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Майком Помпео.
“Украина готова развивать новые формы партнерства с США в сфере безопасности. Это подтверждает первый в истории контракт на прямую закупку противотанковых ракетных комплексов Javelin. Речь шла и об усилении ВМС Украины благодаря катерам класса Island и укреплении противовоздушной обороны Украины, где мы готовы рассматривать опции покупки необходимых вооружений”, – отметил Зеленский, комментируя итоги встречи с Помпео.
Глава государства напомнил, что поддержка Украины имеет “широкий и двухпартийный консенсус в Конгрессе США”. Об этом, по его словам, свидетельствует объем программ помощи на 2020 год, что составляет почти $700 млн.
“Отдельно отмечу помощь в сфере безопасности, которая составляет $ 365 млн и ощутимо усиливает нашу обороноспособность”, – подчеркнул Зеленский.
Он добавил, что Украина рассчитывает на “взаимовыгодную кооперацию с топовыми оборонительными компаниям США”.
- В конце августа стало известно, что президент США Дональд Трамп поручил своей команде по вопросам национальной безопасности пересмотреть программу финансирования системы безопасности в Украине. В сентябре в США разблокировали программу военной помощи Украине, которая предусматривает выделение $391,5 млн для закупки вооружения и военной техники.
- 10 декабря в Палате представителей Конгресса США озвучили обвинения против президента Дональда Трампа в деле о его импичменте. Так американского лидера обвиняют в злоупотреблении властью. Речь идет о задержке военной помощи Украине и давлении на президента Владимира Зеленского с целью начать расследование против сына возможного конкурента Трампа на предстоящих выборах Джо Байдена. Также Трамп обвиняется в препятствовании работе Конгресса во время расследования его действий в отношении Украины.