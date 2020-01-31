Об этом он проинформировал на пресс-конференции по итогам встречи с госсекретарем США Майком Помпео.
“Я уверен, что 2020 год станет годом, в котором мы ощутимо увеличим инвестиционное и торговое сотрудничество между Украиной и США. Мы заинтересованы вместе с американской стороной усилить развитие железнодорожной отрасли Украины. Министерство инфраструктуры Украины и “Укрзализныця” уже ведут переговоры о закупке новой партии локомотивов американского производства“, – отметил Зеленский.
Глава государства добавил, что Украина рассчитывает на снятие торговых ограничений, которые ранее были введены США: в частности, пошлин на импорт стали в размере 25 %.
“Это чувствительный вопрос для нашего металлургического экспорта. Мы надеемся на отмену этой пошлины для Украины”, – подчеркнул Зеленский.
Президент пригласил крупный американский бизнес поучаствовать в “развитии инфраструктуры Украины”, а также в проектах строительства мостов и дорог.
Отдельно Зеленский призвал американский бизнес к добыче природного газа и нефти в Украине.
“Ожидаем участия американских компаний в конкурсах на разработку участков Черноморского шельфа. Кроме того, Украина стремится построить эффективное сотрудничество с Международной корпорацией финансирования и развития. Мы заинтересованы в реализации совместных кейсов в различных областях нашей страны”, – добавил Зеленский.
Зустріч Президента України Володимира Зеленського та Державного секретаря США Майкла Помпео з представниками ЗМІ.
Зустріч Президента України Володимира Зеленського та Державного секретаря США Майкла Помпео з представниками ЗМІ.
Опубліковано Офіс Президента України Пʼятниця, 31 січня 2020 р.
- Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук объявил о намерении передать “Укрзализныцю” в управление Deutsche Bahn AG на 10 лет. Глава Правительства уточнил, что о деталях “еще нужно договариваться”, и еще должны быть подписаны официальные документы, “но политическое решение относительно этого уже принято”.
- Впоследствии немецкий национальный оператор железнодорожных перевозок Deutsche Bahn опроверг информацию о том, что будет управлять “Укрзализныцей” в течение 10 лет.