Об этом сообщает корреспондент #Букв.
“Следующий вопрос – это коммунальные платежи. Мы действительно подписали контракт на транзит газа. Мы встретили зиму с рекордными запасами в хранилищах. Мы снизили цену на газ для нашего населения”, – сказал Зеленский.
По его словам, на сегодняшний день цена на газ на 35 % ниже, чем в прошлом году и самая низкая за последние четыре года.
“Но люди запутались из-за хаоса с платежами, в январе и в феврале, где-то они стали меньше, где-то нет. Кому-то насчитали абонплату за доставку газа на несколько месяцев вперед, где-то просчитали тем, кто вообще газом этим не пользуется”, – добавил он.
“Фактически, я думаю, что Правительство провалило разъяснительную кампанию, коммуникацию и работу с местными властями для того, чтобы люди во всех регионах почувствовали, действительно, на себе уменьшение платежки за тепло”, – заявил глава государства.
- Почти половина украинцев (46 %) отмечают, что их расходы на оплату коммунальных услуг в январе 2020 года выросли по сравнению с январем 2019 года.