Президент Владимир Зеленский, выступая на внеочередном заседании Парламента, заявил, что Правительство "провалило" разъяснительную коммуникацию для того, чтобы люди почувствовали уменьшение платежек за тепло.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

“Следующий вопрос – это коммунальные платежи. Мы действительно подписали контракт на транзит газа. Мы встретили зиму с рекордными запасами в хранилищах. Мы снизили цену на газ для нашего населения”, – сказал Зеленский.

По его словам, на сегодняшний день цена на газ на 35 % ниже, чем в прошлом году и самая низкая за последние четыре года.

“Но люди запутались из-за хаоса с платежами, в январе и в феврале, где-то они стали меньше, где-то нет. Кому-то насчитали абонплату за доставку газа на несколько месяцев вперед, где-то просчитали тем, кто вообще газом этим не пользуется”, – добавил он.

“Фактически, я думаю, что Правительство провалило разъяснительную кампанию, коммуникацию и работу с местными властями для того, чтобы люди во всех регионах почувствовали, действительно, на себе уменьшение платежки за тепло”, – заявил глава государства.