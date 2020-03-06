Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что дает своему российскому коллеге Владимиру Путину год для прекращения войны на Донбассе.

Об этом шла речь в его интервью ежедневной британской газете The Guardian.

Зеленский рассказал, что считает возможной сделку с Путиным, которая положит конец войне на Донбассе. При это он добавил, что прекратит переговоры с российской стороной, если в течение года мирный план не будет реализован.

“Время идет. Правительство может потратить один год на весь договор. Тогда это должно быть реализовано. Больше нельзя”, — сказал он.

Зеленский отметил, что дает Путину срок в один год с момента декабрьского саммита “нормандской четверки”, чтобы прекратить войну на Донбассе.

“Я не отдам свои пять лет, которые мне дал украинский народ, чтобы работать на Минск эти пять лет. Я не буду этого делать”, — заявил он.

Также украинский лидер сообщил, что есть “два или три плана”, что делать в случае прекращения переговоров в “нормандском формате” и Минске. От уточнений Зеленский отказался.