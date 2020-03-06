Об этом шла речь в его интервью ежедневной британской газете The Guardian.
Зеленский рассказал, что считает возможной сделку с Путиным, которая положит конец войне на Донбассе. При это он добавил, что прекратит переговоры с российской стороной, если в течение года мирный план не будет реализован.
“Время идет. Правительство может потратить один год на весь договор. Тогда это должно быть реализовано. Больше нельзя”, — сказал он.
Зеленский отметил, что дает Путину срок в один год с момента декабрьского саммита “нормандской четверки”, чтобы прекратить войну на Донбассе.
“Я не отдам свои пять лет, которые мне дал украинский народ, чтобы работать на Минск эти пять лет. Я не буду этого делать”, — заявил он.
Также украинский лидер сообщил, что есть “два или три плана”, что делать в случае прекращения переговоров в “нормандском формате” и Минске. От уточнений Зеленский отказался.
- В сентябре 2019 года министр Вадим Пристайко заявил, что Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает введение миротворцев на территорию Донбасса только как “план Б” в случае, если Минские договоренности “не сработают”.
- На заседании Совета безопасности ООН в феврале Пристайко поднял вопрос о размещении миротворческих сил Организации Объединенных Наций на российско-украинской границе.