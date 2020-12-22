Президент Владимир Зеленский создал Совет по вопросам содействия развитию малого предпринимательства. Новый орган будет способствовать налаживанию диалога между органами государственной власти и ФЛП.

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

“Создать Совет по вопросам содействия развитию малого предпринимательства как консультативно-совещательный орган при президенте Украины”, – говорится в документе.

Отмечается, что Совет создан “с целью содействия налаживанию конструктивного взаимодействия органов государственной власти и субъектов малого предпринимательства, их общественных объединений”.

Председателем Совета назначен заместитель руководителя ОПУ Юлию Свириденко. Теперь она должна в пятидневный срок внести кандидатуры персонального состава Совета.

Во время первого заседания глава ОПУ Андрей Ермак призвал максимально быстро организовать работу органа и в короткие сроки проработать предложения и подготовить решение по решению проблемных вопросов малого предпринимательства. Эти предложения будут переданы для рассмотрения Национальном совете реформ при президенте.

В свою очередь глава Совета Юлия Свириденко рассказала, что в Украине около 1,8 млн малых предпринимателей, поэтому очень важно услышать их реальные проблемы и помочь их решить.