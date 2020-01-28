Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, предусматривающий увеличение штата Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБОУ) на 30 человек.

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

В указе президента Украины от 27 января 2015 №37, подписанном Петром Порошенко, численность сотрудников Совета была определена в количестве не более 160 человек.

“Утвердить предельную численность работников Аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины в количестве 160 штатных единиц”, — говорится в указе.

В понедельник, 28 января, президент Владимир Зеленский подписал указ №27/2020, вносящий в документ следующие изменения:

“В статье первой 1 Указа президента Украины от 27 января 2015 года №37 “Вопросы аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины” цифры “160” заменить цифрами “190”.

Таким образом, допустимое количество сотрудников СНБО было увеличено на 30. Указ вступил в силу с момента публикации.

Справка. Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБОУ) — координационный орган при президенте Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Украины. Был образован указом президента Украины в 1996 году. Функциями органа является внесение предложений президенту Украины относительно реализации основ внутренней и внешней политики в сфере национальной безопасности и обороны. Также СНБО служил для координация и контроля за деятельностью органов исполнительной власти в сфере национальной безопасности и обороны в мирное время/в условиях военного или чрезвычайного положения и при возникновении кризисных ситуаций.