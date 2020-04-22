Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что за срок его пребывания на посту удастся добиться окончания войны на Донбассе.

Об этом глава государства заявил в фильме “Год президента Зеленского”, показанном в эфире канала “Украина 24”, сообщают #Буквы.

“Я уверен в том, что за мою каденцию мы закончим эту войну. Уверен лично. Я говорил, что готов ждать один год, готов работать один год. Если Минский процесс не будет работать, мы будем менять тактику. Мы к этому готовы. Год еще не прошел”, – подчеркнул Зеленский.

Он выразил мнение, что первым шагом к прекращению военных действий был обмен пленными, а вторым – встреча лидеров стран “нормандского формата” (Украина, Германия, Франция и РФ).

“Это очень важно. Потому что если нет площадки, на которой можно договориться о завершении войны, то ты никак ее не завершишь”, – считает глава государства.

Зеленский отметил, что встреча в “нормандском формате” была очень сложной, но Украину “никто не сдал”.

“Нормандская встреча” была сложной встречей, все это понимают на самом высоком уровне, который только может быть. Но никто же страну не сдал, ничего такого не подписано. Никто на коленях не стоял, как говорили. Мне кажется, что мы вышли с очень неплохим результатом. Не оборвался этот диалог. Ведь после таких встреч люди могут вновь на несколько лет заморозить свои отношения, и тогда не будет никакого прогресса”, – заявил он.

Президент также напомнил, что переговоры Трехсторонней контактной группы в Минске начали проводить каждую неделю (сейчас в видеоформате), а не раз в месяц или квартал, как бывало ранее.

По его мнению, “частичные победы” у Украины есть, но для возвращения территорий нужно время.

“Частичные победы, они, наверное, есть. Но будем ждать полный результат, когда мы действительно вернем наши территории в Украину. Еще нужно время. Немного нужно времени”, – подытожил Зеленский.