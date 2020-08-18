Президент Владимир Зеленский ввел в состав делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе бывшего премьер-министра Витольда Фокина.

Об этом сообщили в Офисе Президента.

Соответствующий указ № 327/2020 Зеленский подписал 18 августа 2020 года.

Согласно документу, Витольд Фокин стал первым заместителем главы делегации (по согласию).

Биография Витольда Фокина

Витольд Фокин родился в селе Новониколаевка Днепропетровской области. Сейчас ему 87 лет. Он окончил горный факультет Днепропетровского горного института по специальности “разработка месторождений полезных ископаемых” и получил назначение на шахты Луганской области.

С 22 до 31 года работал помощником начальника и начальником участка на шахте “Центральная-Боковская” и в шахтоуправлении “Боковоантрацит” в городе Боково-Антрацит Луганской области.

С 1967 года был членом Компартии Советского Союза.

С 1963 по 1971 работал на “Донбассантрацит”, “Первомайскуголь”, “Свердловантрацит”.

С 1971 работал в Госплане УССР, в 1987 году возглавил его. Был заместителем председателя Совета Министров СССР, председателем Государственного комитета УССР по экономике (август 1990 — октябрь 1990).

В октябре 1990 года на Витольда Фокина было возложено исполнение обязанностей председателя Совета Министров Украины. В ноябре того же года был утвержден в этой должности. С марта 1991 года — премьер-министр Украины. 30 сентября 1992 подал в отставку.

Фокин один из тех, кто подписал Соглашение правительств Беларуси, России и Украины о внедрении согласованной экономической политики.

В Раде 1 созыва (1991-1994) был нефракционным народным депутатом.

С 1993 года является научным сотрудником Института мировой экономики и международных отношений. Также Фокин — Президент Международного Фонда гуманитарных и экономических связей Украины с Российской Федерацией.

В 1997-2001 был членом Высшего экономического Совета при Президенте Украины.

В 2012 году Европейская Академия наук (Ганновер) присвоила ему звание доктора философии по экономическим вопросам и наградила медалью имени лауреата Нобелевской премии Альберта Швейцера “За гуманизм и служение народу” с вручением Почетного диплома.

Заявления Фокина об агрессии РФ на Донбассе

В 2017 году Фокин высказывал мнение, что сепаратизм — это “болезнь”, и власть упустила момент, когда стоило на нее отреагировать.

Также Фокин выступал за выполнение условий Минских договоренностей и отрицал возможность вывода российских войск и установления Украиной контроля над территорией Донбасса перед проведением там местных выборов.

В 2019 году Фокин заявлял, что войну на Донбассе можно было остановить за 2 недели, “если бы в самом начале вмешались в это дело первые лица”.

Тогда же он заявлял, что в предоставлении Донбассу особого статуса и введении там второго государственного языка нет ничего “страшного”.