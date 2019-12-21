Об этом свидетельствует указ Президента № 923/2019.
“Согласно статье 107 Конституции Украины постановляю: ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 7 декабря 2019 “О неотложных мерах по усилению возможностей государства в сфере кибербезопасности” (прилагается, для служебного пользования)”, – говорится в документе.
Контроль за выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины возложен на секретаря СНБО Алексея Данилова.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
- Ранее сообщалось, что хакеры постоянно атакуют украинскую банковскую систему, а недавно попытались взломать сайт президента Украины.