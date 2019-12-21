Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины касательно усиления возможностей государства в сфере кибербезопасности.

Об этом свидетельствует указ Президента № 923/2019.

“Согласно статье 107 Конституции Украины постановляю: ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 7 декабря 2019 “О неотложных мерах по усилению возможностей государства в сфере кибербезопасности” (прилагается, для служебного пользования)”, – говорится в документе.

Контроль за выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины возложен на секретаря СНБО Алексея Данилова.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.