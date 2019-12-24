Об этом он сообщил во время заседания Совета развития территорий и общин.

Президент уточнил, что увольняет Мальского и Бондаренко из-за отсутствия результата в работе за четыре месяца с момента их назначения на должности глав областей.

“Мы говорили, что в конце года будем оценивать работу каждого. Я хочу поблагодарить всех, поблагодарить двух глав областных государственных администраций. Я принял решение их уволить. Не потому, что они какие-то люди не опытные или не чисты на руку, как говорится, а потому, что в этих двух областях мы не увидели ни одного результата”, – сказал при этом Зеленский.

Отмечается, что оба чиновника возглавили области в июле 2019 года.