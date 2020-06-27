Об этом говорится в указе №253/2020.
Балонь уволен “согласно поданному им заявлению”, говорится в документе.
Андрей Балонь с 2003 до 2015 года работал в органах внутренних дел, пройдя путь от простого следователя до начальника Управления МВД в Полтавской области.
С мая 2017 года по август 2019 года Балонь работал заместителем главы Херсонской областной администрации, а 8 ноября был назначен Зеленским главой Кировоградской ОГА.
- Детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) задержали главу Кировоградской облгосадминистрации и чиновника ОГА по подозрению в получении взятки в размере 1,8 млн гривен.