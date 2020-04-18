Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности начальника Управления СБУ в Кировоградской области Алексея Петрова.

Соответствующий указ №150 / 2020 от 17 апреля опубликован на сайте главы государства.

“Уволить Петрова Алексея Геннадиевича с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Кировоградской области”, – говорится в документе.

Алексей Геннадьевич Петров – украинский офицер спецслужб, генерал-майор и Заслуженный юрист Украины.

14 февраля 2017 Указом Президента Украины назначен руководителем Департамента контрразведки Службы безопасности Украины. На этом посту он сменил Виталия Найду.

27 августа 2019 уволен с должности руководителя Департамента контрразведки и был назначен начальником Управления СБУ в Кировоградской области.