Соответствующий указ №150 / 2020 от 17 апреля опубликован на сайте главы государства.
“Уволить Петрова Алексея Геннадиевича с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Кировоградской области”, – говорится в документе.
Алексей Геннадьевич Петров – украинский офицер спецслужб, генерал-майор и Заслуженный юрист Украины.
14 февраля 2017 Указом Президента Украины назначен руководителем Департамента контрразведки Службы безопасности Украины. На этом посту он сменил Виталия Найду.
27 августа 2019 уволен с должности руководителя Департамента контрразведки и был назначен начальником Управления СБУ в Кировоградской области.
- Зеленский провел ряд кадровых изменений в руководстве Службы безопасности Украины.